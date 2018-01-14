Пропал 35-летний мужчина

В Обнинске пропал 35-летний Сергей ЛОСКУТОВ (на фото). В субботу, 13 января, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По информации полиции, Лоскутов является инвалидом 1-й группы, имеет сильный дефект речи, страдает потерей памяти.

Ранее мужчину видели в районе дачных участков в Обнинске.

Приметы:

на вид 30-35 лет,

рост около 175 см.,

форма головы конусообразная,

плотного телосложения,

волосы темные короткие,

глаза карие,

брови дугообразные,

уши сильно оттопыренные,

подбородок с ямочкой,

размер обуви - 44,

размер головного убора - 57.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 02, 8(48439) 4-98-54 или 4-98-11.