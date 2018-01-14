Пропал 35-летний мужчина

В Обнинске пропал 35-летний Сергей ЛОСКУТОВ (на фото). В субботу, 13 января, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.
По информации полиции, Лоскутов является инвалидом 1-й группы, имеет сильный дефект речи, страдает потерей памяти.
Ранее мужчину видели в районе дачных участков в Обнинске.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 02, 8(48439) 4-98-54 или 4-98-11.
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