Женщина перевернулась на «Приоре»

Днём в четверг, 11 января, на дороге между Боровском и Ермолино перевернулся автомобиль «Лада Приора».
По предварительным данным, 28-летняя автомобилистка не справилась с управлением, и машина вылетела в правый кювет.
У водителя сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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