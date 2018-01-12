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22-летнюю девушку сбили в Калуге

12.01.2018 10:22 14 2206 Дмитрий Ивьев
22-летнюю девушку сбили в Калуге

Около 7 утра в четверг, 11 января, у дома №3 по улице Советской под колёса автомобиля «Форд Фокус» попала 22-летняя девушка.

По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель иномарки ехал в сторону центра, а калужанка пересекала проезжую часть по «зебре».

У пострадавшей множественные ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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