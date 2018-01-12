22-летнюю девушку сбили в Калуге

Около 7 утра в четверг, 11 января, у дома №3 по улице Советской под колёса автомобиля «Форд Фокус» попала 22-летняя девушка.
По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель иномарки ехал в сторону центра, а калужанка пересекала проезжую часть по «зебре».
У пострадавшей множественные ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Водитель фургона погиб в столкновении с фурой 12.01.2018 09:34
«Лада» протаранила «Ауди» на Правом берегу 11.01.2018 12:08
Авария на Жукова: пострадали ребёнок и две пассажирки автобуса 11.01.2018 09:22
Мужчину сбили на Салтыкова-Щедрина 10.01.2018 09:57
Водитель «Мерседеса» устроил двойную аварию на Киевской трассе 09.01.2018 15:01
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: