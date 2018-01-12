Водитель фургона погиб в столкновении с фурой

В четверг, 11 января, около 12:40 ДТП произошло на трассе А108 у деревни Рязанцево Боровского района.
- По предварительной информации, 38-летний водитель фургона «Белава» при выезде на трассу не уступил дорогу фуре MAN, которая двигалась по главной дороге в сторону Киевской трассы, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В результате аварии водитель автомобиля «Белава» погиб на месте.
Фото: Александр НЕФЁДОВ.
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