Водитель фургона погиб в столкновении с фурой

В четверг, 11 января, около 12:40 ДТП произошло на трассе А108 у деревни Рязанцево Боровского района.

- По предварительной информации, 38-летний водитель фургона «Белава» при выезде на трассу не уступил дорогу фуре MAN, которая двигалась по главной дороге в сторону Киевской трассы, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

В результате аварии водитель автомобиля «Белава» погиб на месте.

Фото: Александр НЕФЁДОВ.