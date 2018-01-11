Женщина вылила на соседку кастрюлю кипятка

В полицию Кирова на днях обратился мужчина, который рассказал, что соседка по общежитию покалечила его мать.

- Во время ссоры 43-летняя женщина схватила с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила её на пенсионерку, - сообщает в четверг, 11 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - В результате чего пожилая женщина получила ожоги.

Уголовное дело направлено в суд. Предполагаемой виновнице грозит до трёх лет лишения свободы.