Женщина вылила на соседку кастрюлю кипятка

В полицию Кирова на днях обратился мужчина, который рассказал, что соседка по общежитию покалечила его мать.
- Во время ссоры 43-летняя женщина схватила с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила её на пенсионерку, - сообщает в четверг, 11 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - В результате чего пожилая женщина получила ожоги.
Уголовное дело направлено в суд. Предполагаемой виновнице грозит до трёх лет лишения свободы.
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