«Лада» протаранила «Ауди» на Правом берегу

Днём в среду, 10 января, на перекрёстке улиц Генерала Попова и Академической в Калуге столкнулись ВАЗ 21104 и Audi S5.

По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель отечественной легковушки ехал в крайнем левом ряду по улице Генерала Попова со стороны Тульского шоссе, на перекрёстке поворачивал налево на прилегающую территорию и не пропустил встречный «Ауди». После этого иномарка врезалась в столб.

У водителя «Ауди» ушиб левой кисти.

Фото: УГИБДД по Калужской области.