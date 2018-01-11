Авария на Жукова: пострадали ребёнок и две пассажирки автобуса

В среду, 10 января, около 12:00 в районе дома № 39 по улице Маршала Жукова в Калуге столкнулись маршрутный микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Ford Fusion.

В результате в маршрутке упали две пассажирки.

- После оказания медицинской помощи им рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

В ДТП также пострадала 6-летняя девочка. Она госпитализирована.

Обстоятельства аварии уточняются.