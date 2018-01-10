Водителя сбили на заправке

Ночью во вторник, 9 января, на территории АЗС в Обнинске сбили 42-летнего мужчину. Он приехал на заправку, чтобы зайти в магазин.
Сбивший мужчину автомобилист с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается марка авто и личность виновника.
У пострадавшего сотрясение головного мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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