Водителя сбили на заправке

Ночью во вторник, 9 января, на территории АЗС в Обнинске сбили 42-летнего мужчину. Он приехал на заправку, чтобы зайти в магазин.

Сбивший мужчину автомобилист с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается марка авто и личность виновника.

У пострадавшего сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.