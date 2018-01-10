Главная > Новости > Происшествия

Водителя сбили на заправке

10.01.2018 11:52 1 786 Дмитрий Ивьев
Водителя сбили на заправке

Ночью во вторник, 9 января, на территории АЗС в Обнинске сбили 42-летнего мужчину. Он приехал на заправку, чтобы зайти в магазин.

Сбивший мужчину автомобилист с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается марка авто и личность виновника.

У пострадавшего сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Скорая» 6 часов ехала к лежавшему на улице мужчине, он умер 10.01.2018 12:24

Мужчину сбили на Салтыкова-Щедрина 10.01.2018 09:57

За праздники сгорели 5 человек 09.01.2018 16:23

Водитель «Мерседеса» устроил двойную аварию на Киевской трассе 09.01.2018 15:01

19-летний парень попал под «Ладу» 09.01.2018 12:26

10.01.2018 06:47 1094 4
09.01.2018 19:04 490 2
09.01.2018 13:00 1728 13
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол
чт 11 января, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Для детей

ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 15:00
Праздничная игровая программа «Мы встречаем Новый год!»
Калуга
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Концерты

ср 10 января, 19:00
Концерт Юрий Мартынов
Дом музыки
пт 12 января, 19:00
Гала-концерт исполнителей русского романса
Дом музыки
ср 10 января, 20:00
Сольный stand-up Алексея Серенко
Comedy cafe 
пт 12 января, 18:00
Праздничный концерт «Метелица - 2018»
Калуга

Кино

День мертвецов: Злая кровь
Величайший шоумен
Фердинанд
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Забудь о боли! Новогодняя акция в Центре доктора Бубновского

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Должны участвовать и доказать, что мы все равно лучшие
 681
Нет, если и выступать, то только под флагом своей страны
 880
Другое, напишу в комментариях
 41
Всего проголосовало: 1602
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.