Мужчину сбили на Салтыкова-Щедрина

Примерно в 19:50 во вторник, 9 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе перекрёстка с Николо-Козинской под колёса «Лады Веста» попал 32-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Степана Разина, а пешеход двигался по «зебре».
У пострадавшего черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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