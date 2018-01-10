Мужчину сбили на Салтыкова-Щедрина

Примерно в 19:50 во вторник, 9 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе перекрёстка с Николо-Козинской под колёса «Лады Веста» попал 32-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Степана Разина, а пешеход двигался по «зебре».

У пострадавшего черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.