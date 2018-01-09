Водитель «Мерседеса» устроил двойную аварию на Киевской трассе

Около 21:20 в понедельник, 8 января, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска столкнулись три машины.
По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель легкового «Мерседеса» врезался в машину «Шкода Октавия», которая остановилась на светофоре для разворота. После этого «Шкоду» отбросило под грузовик «Фрейтлайнер».
Предполагаемый виновник ДТП попал в больницу с сотрясением мозга. У 27-летнего водителя «Шкоды» ушиб правой голени.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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