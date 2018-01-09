19-летний парень попал под «Ладу»

Днём в понедельник, 8 января, в Людиново под колёса «Лады Гранта» попал 19-летний парень.
По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель ехал со стороны микрорайона Сукремль в направлении дороги Брянск – Киров, а пешеход пересекал проезжую часть не по переходу.
У пострадавшего сотрясение головного мозга.
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