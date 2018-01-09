На улице Жукова в Калуге подожгли палатку

В ночь на вторник, 9 января, в Калуге на улице Маршала Жукова загорелась торговая палатка.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара никто не пострадал. Огнём частично уничтожена палатка и имущество, которое находилось внутри.
Предварительная причина пожара – поджог.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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