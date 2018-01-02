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Отвлеклась на мобильный: «Киа» вылетел в кювет в новогоднюю ночь

02.01.2018 14:16 5 2016 Дмитрий Ивьев
Отвлеклась на мобильный: «Киа» вылетел в кювет в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь около 00:30 на дороге между Вязьмой и Калугой в Юхновском районе в кювет вылетел автомобиль «Киа Рио». 

По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя женщина, находившаяся за рулём, отвлеклась на мобильный телефон и не справилась с управлением. Машина вылетела в правый кювет и перевернулась. 

В ДТП пострадал 10-летний мальчик. У него тупая травма живота.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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