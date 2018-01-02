Авария на улице Кирова: двух человек сбили на тротуаре

В понедельник, 1 января, примерно в 15:10 на улице Кирова в Калуге сбили двух пешеходов.
По предварительным данным, автомобилист ехал по Рылеева и поворачивал налево на Кирова. Но машину вынесло на тротуар, где она сбила 32-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. По информации ГИБДД, виновник ДТП скрылся. Хотя в соцсетях калужане писали, что позже его задержали.
У пострадавших переломы костей ног.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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