В Калуге 21-летнего парня сбили возле дома

Днём в четверг, 28 декабря, у дома №10 по улице Телевизионной в Калуге во дворе сбили 21-летнего парня.
Водитель с места происшествия скрылся, рассказали нам в областном управлении ГИБДД. Сейчас устанавливаются марка авто и личность виновника.
У пострадавшего пешехода ушиб левого коленного сустава и ссадины лица.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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