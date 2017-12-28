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«Тойота» и «Киа» не разъехались на тёмной дороге

28.12.2017 15:47 0 53 Дмитрий Ивьев
«Тойота» и «Киа» не разъехались на тёмной дороге

Около 19:00 в среду, 27 декабря, на участке между Товарково и дорогой Калуга-Медынь столкнулись «Тойота Авенсис» и «Киа Рио».

По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны посёлка и допустил столкновение со встречной машиной. Точные данные по аварии сейчас выясняются.

У 35-летнего автомобилиста из «Киа» ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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