«Тойота» и «Киа» не разъехались на тёмной дороге

Около 19:00 в среду, 27 декабря, на участке между Товарково и дорогой Калуга-Медынь столкнулись «Тойота Авенсис» и «Киа Рио».

По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны посёлка и допустил столкновение со встречной машиной. Точные данные по аварии сейчас выясняются.

У 35-летнего автомобилиста из «Киа» ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.