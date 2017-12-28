Водитель погиб, протаранив шумозащитный экран в Анненках

В среду, 27 декабря, в 15:15 на 6 км подъезда к Калуге от М-3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительной информации, 54-летний водитель «Волги», двигаясь в сторону Мстихино, не справился с управлением и въехал в бордюрный камень и металлическое ограждение, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате водитель погиб. Более точные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.