Водитель погиб, протаранив шумозащитный экран в Анненках

В среду, 27 декабря, в 15:15 на 6 км подъезда к Калуге от М-3 «Украина» произошло ДТП.
- По предварительной информации, 54-летний водитель «Волги», двигаясь в сторону Мстихино, не справился с управлением и въехал в бордюрный камень и металлическое ограждение, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате водитель погиб. Более точные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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