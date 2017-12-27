Два человека погибли в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Около 21:30 во вторник, 26 декабря, на дороге Ульяново – Козельск произошла авария, в которой погибли два человека.
По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген Тигуан».
Водитель отечественной легковушки и его 28-летний пассажир погибли на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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