Два человека погибли в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Около 21:30 во вторник, 26 декабря, на дороге Ульяново – Козельск произошла авария, в которой погибли два человека.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген Тигуан».

Водитель отечественной легковушки и его 28-летний пассажир погибли на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.