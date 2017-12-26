Около 14:00 во вторник, 26 декабря, из-за аварии в Анненках пробка образовалась на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», фура зацепила легковушку, и пробка в сторону Анненок растянулась до дамбы. По состоянию на 16:00 движение по-прежнему затруднено.
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