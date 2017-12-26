В Калуге забывчивый водитель ПАЗика устроил тройную аварию

В понедельник, 25 декабря, около 12:30 в районе дома №79 по улице Степана Разина в Калуге водитель ПАЗа не поставил автобус на ручник и устроил аварию.

- По предварительной информации, водитель ПАЗа не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автобуса, в результате чего он откатился задним ходом, - рассказали в УГИБДД по Калужской области.

ПАЗик столкнулся с «Газелью», а «Газель» - с Lada Granta. От удара «Лада» сбила собственного водителя, который в тот момент вышел из машины. 47-летний мужчина с ушибом бедра попал в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.