В Калуге забывчивый водитель ПАЗика устроил тройную аварию

В понедельник, 25 декабря, около 12:30 в районе дома №79 по улице Степана Разина в Калуге водитель ПАЗа не поставил автобус на ручник и устроил аварию.
- По предварительной информации, водитель ПАЗа не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автобуса, в результате чего он откатился задним ходом, - рассказали в УГИБДД по Калужской области.
ПАЗик столкнулся с «Газелью», а «Газель» - с Lada Granta. От удара «Лада» сбила собственного водителя, который в тот момент вышел из машины. 47-летний мужчина с ушибом бедра попал в больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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