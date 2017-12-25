Пропавшую женщину нашли в больнице

В воскресенье, 24 декабря, была найдена пропавшая 31-летняя Ирина ЛЕПКОВА.

Об этом на своей официальной страничке «ВКонтакте»сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Напомним, что женщина ушла в неизвестном направлении ещё 8 декабря.

- Она сама вышла на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Калуге. – Женщина сообщила, что находится на лечении.