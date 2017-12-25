Женщину заставят поработать и заплатить, потому что не хотела пахать

В понедельник, 25 декабря, Управление Россельхознадзора по Калужской области сообщило о завершении рассмотрения административного дела жительницы Бабынинского района.
Женщину ранее оштрафовали на 20 000 рублей за непроведение мероприятий по защите плодородных земель от водной и ветровой эрозии (грубо говоря, за то, что не пахала и не сеяла). Однако она вовремя штраф не оплатила. Потому на неё возбудили ещё одно административное дело – за уклонение от выплаты штрафа.
За это нарушение мировой суд приговорил её к 20 часам обязательных работ. При этом от обязанности оплатить штраф это, естественно, её не освобождает.
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