Женщину заставят поработать и заплатить, потому что не хотела пахать

В понедельник, 25 декабря, Управление Россельхознадзора по Калужской области сообщило о завершении рассмотрения административного дела жительницы Бабынинского района.

Женщину ранее оштрафовали на 20 000 рублей за непроведение мероприятий по защите плодородных земель от водной и ветровой эрозии (грубо говоря, за то, что не пахала и не сеяла). Однако она вовремя штраф не оплатила. Потому на неё возбудили ещё одно административное дело – за уклонение от выплаты штрафа.

За это нарушение мировой суд приговорил её к 20 часам обязательных работ. При этом от обязанности оплатить штраф это, естественно, её не освобождает.