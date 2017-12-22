Грузовик сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В четверг, 21 декабря, в 14:10 в деревне Бухловка Жуковского района сбили ребёнка.
- По предварительной информации, 45-летний водитель Iveco, двигаясь со стороны Москвы в сторону Малоярославца, сбил 8-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Калужской области.
Школьник переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Ребёнок с политравмой попал в больницу.
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