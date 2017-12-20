20-летнего парня сбили на улице Ленина

Около 16:30 во вторник, 19 декабря, на улице Ленина в Калуге на участке между улицами Пролетарской и Чижевского под колёса «Опеля» попал 20-летний юноша.
По предварительным данным ГИБДД, водитель двигался со стороны вокзала, а пешеход пересекал проезжую часть недалеко от перехода.
У пострадавшего открытый перелом левого бедра.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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