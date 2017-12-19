Мужчину сбили на «зебре»

Вечером в понедельник, 18 декабря, на улице Орджоникидзе в Козельске под колёса «Ниссана Премьер» попал 55-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, он пересекал проезжую часть по переходу, а 26-летний водитель иномарки его не пропустил.
У пострадавшего подозрение на сотрясение головного мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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