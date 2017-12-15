12-летнюю девочку сбили на переходе

Днём в четверг, 14 декабря, в Боровске под колёса «Мицубиси Лансер» попала 12-летняя девочка.
По предварительным данным ГИБДД, около 14:15 25-летний водитель ехал со стороны площади Ленина в сторону деревни Комлево, а школьница пересекала проезжую часть по переходу.
У пострадавшей сломана большая берцовая кость.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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