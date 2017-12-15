Пропала 15-летняя девушка

В Малоярославце 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась 15-летняя Татьяна ЛЮБИМОВА. В полицию обратился папа девушки.

- Силами уголовного розыска обследованы ближайшие к дому девушки территории, места скопления несовершеннолетних, составлена ориентировка, проводится поиски, - рассказали нам в пятницу, 15 декабря, в УМВД по Калужской области.

Девушка была одета в синие узкие джинсы, кроссовки, черную короткую куртку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 (102).