Пропала 15-летняя девушка

В Малоярославце 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась 15-летняя Татьяна ЛЮБИМОВА. В полицию обратился папа девушки.
- Силами уголовного розыска обследованы ближайшие к дому девушки территории, места скопления несовершеннолетних, составлена ориентировка, проводится поиски, - рассказали нам в пятницу, 15 декабря, в УМВД по Калужской области.
Девушка была одета в синие узкие джинсы, кроссовки, черную короткую куртку.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 (102).
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