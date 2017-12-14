ГИБДД ищет очевидцев смертельной аварии на трассе

Около 00:30 в четверг, 14 декабря, на трассе А108 на территории Балабаново насмерть сбили 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Водитель с места происшествия скрылся, рассказали нам в областном управлении ГИБДД. Его сейчас ищут полицейские.

- Очевидцев и свидетелей, обладающих любой оперативно-значимой информацией, относящейся к данному ДТП, просим предоставить ее в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району, по адресу: Балабаново, улица Лесная, 11а, телефон +74843829902, +74843829903 или в Госавтоинспекцию Боровского района по адресу: Балабаново, улица Московская, 5, телефон +74843829955.