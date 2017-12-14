Женщину сбили на «зебре»

Около 8 утра в среду, 13 декабря, на проспекте Ленина в Обнинске под колёса «Фольксваген Тигуан» попала 58-летняя женщина.
Пострадавшая пересекала проезжую часть по «зебре», рассказали нам в областном управлении ГИБДД. У женщины ушиб таза, перелом ключицы и черепно-мозговая травма.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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