Автобус столкнулся с грузовиком на Киевской трассе

Около 9:20 утра в четверг, 14 декабря, на трассе М3 «Украина» недалеко от моста через Угру столкнулись автобус и грузовик. Об этом сообщает областное управление полиции.
По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в сторону Калуги. Кто стал виновником ДТП, сейчас выясняется.
- В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил водитель автобуса – 57-летний мужчина, - отметили в УМВД. - В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажиры, находящиеся в автобусе, не пострадали, за медицинской помощью не обращались.
Фото: УМВД и ГУ МЧС по Калужской области.
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