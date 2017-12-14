Автобус столкнулся с грузовиком на Киевской трассе

Около 9:20 утра в четверг, 14 декабря, на трассе М3 «Украина» недалеко от моста через Угру столкнулись автобус и грузовик. Об этом сообщает областное управление полиции.

По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в сторону Калуги. Кто стал виновником ДТП, сейчас выясняется.

- В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил водитель автобуса – 57-летний мужчина, - отметили в УМВД. - В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажиры, находящиеся в автобусе, не пострадали, за медицинской помощью не обращались.

Фото: УМВД и ГУ МЧС по Калужской области.