Названа причина пожара, из-за которого погибли 7 человек

Сотрудники калужского МЧС в среду на пресс-конференции в «Интерфакс-Центре» в Калуге сообщили рабочую версию смертельного пожара в Малоярославецком районе, который унес жизни 7 человек. Наиболее вероятной причиной возгорания называют неправильную эксплуатацию электроприборов. Через один счетчик электричество проходило на два дома: сгоревший и соседний дом еще одной дочери погибшей женщины.

- Нагрузка, которая была запитана на одно строение, не была рассчитана на два строения, мог возникнуть аварийный режим электрооборудования, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС по Калужской области - начальник управления надзорной деятельности Александр ТРИФОНОВ. - В месте выхода проводов наиболее выгорели конструкции дома.

Оставшиеся провода пожарные забрали на экспертизу. Версию с неисправной печью отклонили, так как в ней не было найдено свежего угля. А очевидцы заявляли, что печь топили около четырех дня, тогда как пожар произошел рано утром. Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнем. Но в таких случаях на месте пожаров обычно обнаруживают характерные прогары, когда доски пола прогорают насквозь. На месте малоярославецкой трагедии таких следов не нашли.

Спасатели также отметили, что из четырех погибших взрослых мужчин ни один официально не работал, но семья не считалась неблагополучной.

За несколько месяцев до трагедии погибшей женщине вручили напоминание о правилах пожарной безопасности.