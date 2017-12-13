54-летний мужчина сгорел в бане

Во вторник, 12 декабря, в деревне Березовка Жиздринского района сгорела баня. На месте происшествия найдены останки человека. Предположительно, погиб 54-летний хозяин участка, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Опознать тело по останкам не представляется возможным, для установления личности погибшего назначена генетическая судебная экспертиза, - подчёркивают в СК.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
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