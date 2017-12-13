Двух пешеходов сбили в Калуге на переходах

Во вторник, 12 декабря, на улицах Калуги под колёса машин попали два пешехода. Аварии произошли в течение часа, рассказали нам в областном управлении ГИБДД.
На улице Гурьянова около 12:40 21-летний мужчина за рулём «Хонды Аккорд» сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». У пенсионерки перелом правого бедра.
Спустя примерно час на перекрёстке улиц Салтыкова-Щедрина и Степана Разина сбили 30-летнего мужчину. Виновник с места происшествия скрылся. У пешехода сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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