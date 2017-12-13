Водитель «Ауди» погиб на Киевской трассе

Около 18:00 во вторник, 12 декабря, на Киевской трассе в районе деревни Слаутино Мещовского района произошла авария с участием автомобиля «Ауди А8».
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель двигался в сторону Калуги, не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. Автомобилист погиб на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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