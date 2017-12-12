В Калуге ищут очевидцев пяти аварий

Дорожная полиция Калуги во вторник, 12 декабря, объявила о розыске очевидцев пяти аварий, произошедших на территории нашего города.

23 сентября примерно в 21:50 в районе дома №59 по улице Ленина мотоциклист врезался в «Рено Дастер» и скрылся с места аварии.

30 сентября либо 1 октября во дворе дома №4 по улице Гурьянова кто-то протаранил припаркованный «Мерседес».

А 2 декабря около 17:40 в районе дома №45а по улице Советской сбили пешехода. Водитель скрылся.

Очевидцев этих трёх происшествий просят обращаться по адресу: ул. Телевизионная, 3а, кабинет №16 или по телефону 547-534, 547-888, 128.

Также в рамках расследования уголовных дел правоохранительные органы хотят разыскать очевидцев ещё двух аварий.

8 марта 2016 года около 23:45 в районе дома №33 по улице Билибина неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся.

22 апреля 2017 года около 20:50 неустановленный водитель сбил пешехода в районе дома №6 по улице Советской.

Если вы что-либо знаете об этих авариях, обращайтесь по адресу: ул. Веры Андриановой, 27.