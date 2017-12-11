В Калуге экскаватор сбил пешехода

Вечером в субботу, 9 декабря, на окружной дороге в Калуге под колёса экскаватора-погрузчика «Вольво» попал 46-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, пешеход шёл по краю проезжей части. Световозвращающих элементов на одежде у него не было.

У пострадавшего ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.