В Калуге экскаватор сбил пешехода

Вечером в субботу, 9 декабря, на окружной дороге в Калуге под колёса экскаватора-погрузчика «Вольво» попал 46-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, пешеход шёл по краю проезжей части. Световозвращающих элементов на одежде у него не было.
У пострадавшего ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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