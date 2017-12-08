Пропавшего рыбака нашли мёртвым

В пятницу, 8 декабря, в Балабаново достали из воды тело 72-летнего рыбака. 6 декабря мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, сотрудники полиции обследовали местность, где, по словам родственников, собирался рыбачить пенсионер и нашли место, где тот провалился под лёд.