4-летний малыш травмировался на площадке в детском саду

В Козельске возбудили уголовное дело после того, как в больницу с телесными повреждениями поступил 4-летний ребенок. В четверг, 7 декабря, об этом рассказали в Калужском региональном управлении Следственного комитета.
- По версии следствия, 18 октября около 11 часов ребенок находился на площадке одного из детских садов Козельска, - сообщает СК. - В это время дети висели на баскетбольном кольце. Во время игры деревянный столб, к которому прикреплен щит и баскетбольное кольцо, упал на ребенка, причинив ему металлической частью раны на лице. Данные повреждения повлекли причинение средней тяжести вреда здоровью малыша.
Следователи полагают, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками детского сада своих обязанностей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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