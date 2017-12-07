В Калуге «Мицубиси» врезался в «Джилли», а пострадал пешеход

Около 18:10 в среду, 6 декабря, на территории гаражного кооператива «Березка» в Калуге в районе улицы Ломоносова произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 23-летняя девушка за рулём Mitsubishi Outlander ехала по территории гаражей, не справилась с управлением и врезалась в «Джилли». А потом эта легковушка сбила 46-летнего пешехода.

С ушибами пострадавшего отвезли в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.