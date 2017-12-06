Днём во вторник, 5 декабря, на озере Вырка в Калуге утонул 70-летний мужчина.

- Пенсионер пришел на озеро порыбачить, при нем находился ящик для рыболовных принадлежностей, - рассказали 6 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Со слов очевидцев, мужчина вышел на лед, попытался найти удобное место для рыбалки. В результате пенсионер упал под лед и утонул.

Прибывшие по вызову рыбаков спасатели достали тело мужчины из воды.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку.