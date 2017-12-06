В Калуге пропал 54-летний рыбак

Утром во вторник, 5 декабря, в Калуге ушёл на рыбалку около 6:30 утра и до сих пор не вернулся 54-летний Юрий ФЕДИН.

Как рассказала нам Анна Гуркина, дочь пропавшего, он мог направиться на Яченское водохранилище в районе Подзавалья либо реку Яченку.

Приметы:

Рост 172 см;

Худощавое телосложение;

Карие глаза,

Усы,

Короткие волосы.

Мужчина был одет в рыбацкий костюм желто-коричневного цвета, с собой у него была палка для рубки льда.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам +79109164208, +79023913346 или 102.