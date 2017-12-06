В Калуге пропал 54-летний рыбак

Утром во вторник, 5 декабря, в Калуге ушёл на рыбалку около 6:30 утра и до сих пор не вернулся 54-летний Юрий ФЕДИН.
Как рассказала нам Анна Гуркина, дочь пропавшего, он мог направиться на Яченское водохранилище в районе Подзавалья либо реку Яченку.
Приметы:
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Мужчина был одет в рыбацкий костюм желто-коричневного цвета, с собой у него была палка для рубки льда.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам +79109164208, +79023913346 или 102.
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