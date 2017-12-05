«Пазик» сбил женщину в Калуге

Вечером в понедельник, 4 декабря, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге под колёса автобуса ПАЗ попала 55-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Пазика» поворачивал с Ленина направо на Чижевского на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая также переходила дорогу на разрешающий сигнал.

С черепно-мозговой травмой женщину отвезли в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.