«Пазик» сбил женщину в Калуге

Вечером в понедельник, 4 декабря, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге под колёса автобуса ПАЗ попала 55-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Пазика» поворачивал с Ленина направо на Чижевского на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая также переходила дорогу на разрешающий сигнал.
С черепно-мозговой травмой женщину отвезли в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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