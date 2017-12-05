Две машины переехали женщину в Калуге

В понедельник, 4 декабря, около 20:30 на перекрестке улицы Тарутинской и Новослободского проезда произошло ДТП.
- По предварительной информации, 44-летний водитель грузовой «Газели», двигаясь по улице Тарутинской в сторону улицы Трифоновской, не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Калина», - сообщает УГИБДД по Калужской области.
После этого автомобили сбили 56-летнюю женщину, которая шла по обочине.
Пострадавшая попала в больницу с закрытым переломом ноги.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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