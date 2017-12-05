Водитель погиб, врезавшись в столб

В понедельник, 4 декабря, около 5:20 в Жукове на 10 км автодороги «Белоусово-Высокиничи-Серпухов» произошло ДТП с погибшим.

- По предварительной информации, 61-летний водитель на NISSAN TIIDA врезался в световую опору, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Мужчина скончался.

Фото: УГИБДД России по Калужской области и ГУ МЧС по Калужской области.