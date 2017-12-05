Водитель погиб, врезавшись в столб

В понедельник, 4 декабря, около 5:20 в Жукове на 10 км автодороги «Белоусово-Высокиничи-Серпухов» произошло ДТП с погибшим.
- По предварительной информации, 61-летний водитель на NISSAN TIIDA врезался в световую опору, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
Мужчина скончался.
Фото: УГИБДД России по Калужской области и ГУ МЧС по Калужской области.
|
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: