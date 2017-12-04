14-летнюю девочку сбили в Калуге

Днём в субботу, 2 декабря, на улице Тарутинской в Калуге под колёса «Лады» попала 14-летняя девочка, переходившая дорогу по «зебре».
Как сообщает областное управление ГИБДД, легковушка ехала со стороны переулка Малинники в сторону улицы Зерновой. За рулём находился 45-летний мужчина.
У пострадавшей школьницы множественные ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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