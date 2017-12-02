Двое маленьких детей и 5 взрослых сгорели в частном доме

Около 5 утра в субботу, 2 декабря, в поселке Оболенское Малоярославецкого района произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Калужское региональное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным следователей, на момент пожара в доме находились 64-летняя женщина, четверо её сыновей в возрасте от 36 до 44 лет и двое детей одного и двух лет.

В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая исполняющим обязанности руководителя регионального управления СКР Вадимом Коробовым.

- Мы рассматриваем две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, - рассказали нам в СК.

Фото: Александр Нефёдов.