Заправку обокрали в Полотняном Заводе

В пятницу, 1 декабря, около 6:15 утра в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин вошли в помещение АЗС в поселке Полотняный Завод Дзержинского района и украли 8500 рублей.
Сейчас проходит розыск предполагаемых виновников, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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