Заправку обокрали в Полотняном Заводе

В пятницу, 1 декабря, около 6:15 утра в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин вошли в помещение АЗС в поселке Полотняный Завод Дзержинского района и украли 8500 рублей.

Сейчас проходит розыск предполагаемых виновников, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются.