«Мазда» сгорела в Турынино

В ночь на пятницу, 1 декабря, на улице Советской в Калуге у дома №107 загорелся автомобиль «Мазда».
По данным ГУ МЧС по Калужской области, возгорание произошло около 1:10. Ликвидировать пожар удалось за 15 минут. Никто из людей не пострадал.
Сейчас выясняются причины произошедшего.
Фото: «Калуга за рулём».
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