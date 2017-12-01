«Мазда» сгорела в Турынино

В ночь на пятницу, 1 декабря, на улице Советской в Калуге у дома №107 загорелся автомобиль «Мазда».

По данным ГУ МЧС по Калужской области, возгорание произошло около 1:10. Ликвидировать пожар удалось за 15 минут. Никто из людей не пострадал.

Сейчас выясняются причины произошедшего.

Фото: «Калуга за рулём».