«Ниссан» сбил 85-летнюю бабушку

В среду, 29 ноября, около 7 утра на проспекте Ленина в Обнинске водитель «Ниссан Альмера» сбил 85-летнюю женщину.

Как сообщает калужское управление ГИБДД, пенсионерка шла через дорогу по «зебре».

С места аварии женщину отвезли в больницу с травмой ноги и сотрясением мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.