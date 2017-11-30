Мусоровоз сбил мужчину на Силикатном

Около 8 утра в среду, 29 ноября, на улице Гурьянова в Калуге под колёса мусоровоза МАЗ попал 66-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по «зебре».
У пострадавшего пенсионера перелом костей черепа и закрытая черепно-мозговая травма.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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